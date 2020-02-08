Petronas опубликовал тизер переднего крыла нового «Мерседеса»

Титульный спонсор команды Формулы-1 «Мерседес» Petronas опубликовал ещё один тизер нового болида немецкого коллектива. На этот раз на фото попало переднее антикрыло болида. Судя по фото, цветовая гамма болида останется неизменной.

Соответствующий твит можно увидеть на странице Petronas в социальной сети.

Ранее тизер нового болида опубликовала пресс-служба команды, показав, что в команде приняли решение оставить на машине красную звезду в честь трёхкратного чемпиона мира бывшего неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды. Австриец ушёл из жизни в мае 2019 года, после чего на ливрее болида «Мерседеса» впервые появилась красная звезда.

Презентация нового болида немецкой команды намечена на 14 февраля.



Напомним, «Мерседес» — действующий чемпион Формулы-1. Немецкая команда продолжает доминировать как в Кубке конструкторов, так и в личном зачёте.