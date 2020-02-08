Ферстаппен: надеюсь, что в сезоне-2020 мы получим хороший шанс на титул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил надежду, что ему удастся завоевать чемпионский титул в 2020 году и стать самым молодым чемпионом мира в истории.



«Было бы неплохо, да. Я всегда борюсь за титулы, независимо от того, рекордные они или нет. Я надеюсь, что в этом сезоне мы получим хороший шанс. Уверен, что нас ждёт отличный год, Но нам всего лишь нужно подождать и посмотреть», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.



Напомним, минувший сезон стал для Макса Ферстаппена самым успешным в карьере. По итогам 2019 года нидерландец завоевал три победы и девять раз поднимался на подиум. Это помогло ему занять третье место и опередить Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.



В межсезонье Ферстаппен заключил новый контракт с «Ред Булл».