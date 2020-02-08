В «Пирелли» показали 18-дюймовые шины для Формулы-1, которые тестирует Леклер

Поставщик шин для Формулы-1 «Пирелли» показал 18-дюймовые шины, которые сегодня, 8 февраля, на автодроме в «Хересе» тестировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. По завершении заездов пресс-служба компании на своей странице в «Твиттере» разместила следующее сообщение:

«Работа завершена. Пилот «Феррари» Шарль Леклер только что закончил свои первые в карьере тесты 18-дюймовых шин для сезона-2021. Он проехал 130 кругов. Отличная работа, Шарль».

Формула-1 перейдёт на использование 18-дюймовых шин с 2021 года. В Формуле-2 новая резина будет внедрена уже в предстоящем сезоне.

Фото шин можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».

Напомним, с 2021 года в Формуле-1 будет внедрён новый технический и финансовый регламент.