Джовинацци встретился с Папой Римским и подарил ему шлем

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци посетил Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском I. В ходе мероприятия спортсмен подарил понтифику шлем гонщика.

Соответствующее фото можно посмотреть на странице итальянца в «Твиттере».

В сообщении, сопровождающем фото, говорится, что для Джовинацци визит к Папе Римскому является большой честью.

Минувший сезон стал для Антонио первым полноценным в Формуле-1. 26-летний итальянец набрал 14 очков и занял семнадцатое место в общем зачёте. Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Бразилии. В следующем сезоне контракт Джовинацци с «Альфа Ромео» истекает. В недавнем интервью гонщик заявил, что в будущем надеется попасть в состав команды «Феррари».