Джовинацци встретился с Папой Римским и подарил ему шлем
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци посетил Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском I. В ходе мероприятия спортсмен подарил понтифику шлем гонщика.
Соответствующее фото можно посмотреть на странице итальянца в «Твиттере».
В сообщении, сопровождающем фото, говорится, что для Джовинацци визит к Папе Римскому является большой честью.
Минувший сезон стал для Антонио первым полноценным в Формуле-1. 26-летний итальянец набрал 14 очков и занял семнадцатое место в общем зачёте. Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Бразилии. В следующем сезоне контракт Джовинацци с «Альфа Ромео» истекает. В недавнем интервью гонщик заявил, что в будущем надеется попасть в состав команды «Феррари».
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
22:26
-
21:59
-
20:20
-
18:26
-
17:08
-
17:04
-
16:35
-
15:33
-
15:08
-
15:01
-
13:48
-
10:57
-
01:10
-
00:18
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
22:20
-
21:53
-
20:18
-
19:59
-
19:27
-
17:58
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58
Партнерский контент