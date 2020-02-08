Штурман Грязина — об отказе турбины: ударились о какую-то неровность — пошла утечка масла

Штурман Василия Грязина Олег Уперенко рассказал о технических проблемах своего экипажа во второй день бахи «Россия — Северный Лес». Грязин и Уперенко были вынуждены прервать выступление на втором спецучастке.



«Сегодня у нас техническая неисправность. Через 18 километров после старта были достаточно большие неровности. Думаю, никто не ожидал, что будет такая дорога. Мы ударились защитой о какую-то неровность земли, после чего пропала тяга. Сорвало патрубок с интеркулера — и пошла большая утечка масла из турбины. Невозможно было продолжить движение, так что приняли решение ехать на сервис и чиниться.



Конечно, ни о каком результате речи уже не идёт. Но надо разобраться, что случилось. Кроме того, Вася получит опыт, так что есть смысл продолжать», — приводит слова Грязина телеграм-канал CrossCountryRally.