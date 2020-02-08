В «Мерседесе» показали видеотизер с носом нового болида

Пресс-служба «Мерседеса» на странице команды в «Твиттере» продолжает демонстрировать её приготовления к презентации нового болида.

На этот раз в «Мерседесе» опубликовали видеотизер, в котором был показан нос новой машины.

Соответствующий пост можно увидеть на странице команды в социальной сети.

Презентация новой машины состоится 14 февраля. Напомним, «Мерседес» — действующий чемпион Формулы-1. Немецкая команда продолжает доминировать как в Кубке конструкторов, так и в личном зачёте.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году



11 февраля — презентация болида «Феррари»

12 февраля — презентация болида «Рено»

12 февраля — презентация болида «Ред Булл»

13 февраля — презентация болида «Макларена»

14 февраля — презентация болида «Мерседеса»

14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»

17 февраля — презентация болида «Рейсинг Пойнт»

19 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»

19-21 февраля — первые предсезонные тесты

26-28 февраля — вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.