В «Мерседесе» показали видеотизер с носом нового болида

Пресс-служба «Мерседеса» на странице команды в «Твиттере» продолжает демонстрировать её приготовления к презентации нового болида.
На этот раз в «Мерседесе» опубликовали видеотизер, в котором был показан нос новой машины.
Соответствующий пост можно увидеть на странице команды в социальной сети.
Презентация новой машины состоится 14 февраля. Напомним, «Мерседес» — действующий чемпион Формулы-1. Немецкая команда продолжает доминировать как в Кубке конструкторов, так и в личном зачёте.
Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году
11 февраля — презентация болида «Феррари»
12 февраля — презентация болида «Рено»
12 февраля — презентация болида «Ред Булл»
13 февраля — презентация болида «Макларена»
14 февраля — презентация болида «Мерседеса»
14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»
17 февраля — презентация болида «Рейсинг Пойнт»
19 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»
19-21 февраля — первые предсезонные тесты
26-28 февраля — вторые предсезонные тесты.
Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.
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