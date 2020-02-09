Испанцы на бахе в России убрали лёд с лобового стекла с помощью водки и скидочной карты

В субботу прошёл второй гоночный день бахи «Россия — Северный Лес». Участникам предстояло дважды проехать спецучасток длиной 94 км. Победу на первом круге одержал финский пилот Тапио Лауронен. Второе время показал Владимир Васильев, отставший от Тапио на 1 минуту 53 секунды. Третьим стал экипаж «Завидово рейсинг тим». При этом Фёдор Воробьев и Кирилл Шубин, выступающие в зачете Т3, показали первое время в своем классе. Победитель предыдущего дня в этой категории Василий Грязин ударился защитой о неровность и вынужден был сойти из-за отказа турбины. Обладатель Кубка мира по ралли-рейдам в категории Т3 Рейналдо Варела уже в начале спецучастка погнул рулевую тягу, а за 10 км до финиша она окончательно сломалась. Экипаж провёл ремонт в полевых условиях и финишировал, но опоздал на старт следующего спецучастка.



На втором прохождении трассы Васильев отыграл у самого себя 4 минуты 10 секунд, выиграл третий спецучасток и вернул себе первую позицию по итогам двух дней. Его главный соперник Лауронен пробил колесо и потерял две минуты Общий отрыв между россиянином и финном составил 2 минуты и 37 секунд. Третьим завершил спецучасток Андрей Новиков, поднявшись на эту же позицию и в «абсолюте». Воробьев, показавший четвертое место в «абсолюте» и первое в категории Т3, отстает от Новикова на 49 секунд, а Денис Кротов — на 58 секунд от Воробьева.



Курьёзный случай произошел с испанским экипажем, когда на их багги заледенело стекло. У испанцев не было подручных средств, чтобы очистить лед, однако на помощь пришли водка и скидочная карта, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.