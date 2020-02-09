Ферстаппен — об отсутствии Гран-при Германии: большая потеря для Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что он разочарован фактом отсутствия в календаре Формулы-1 Гран-при Германии. По его словам, это большая потеря для всего чемпионата.

«Мне будет не хватать этапа в Германии. Я выступал там ещё во времена Формулы-3 и с этим место у меня связаны хорошие воспоминания. У Германии и Формулы-1 длинная история. Это очень большая потеря для Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

В 2019 году победителем Гран-при Германии стал именно Макс Ферстаппен. Напомним, минувший сезон стал для пилота самым успешным в карьере. По его итогам нидерландец завоевал три победы и девять раз поднимался на подиум. Это помогло ему занять третье место и опередить Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.



В межсезонье Ферстаппен заключил новый контракт с «Ред Булл».