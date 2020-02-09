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Источник: 14 февраля «Альфа Ромео» проведёт шейкдаун нового болида

Источник: 14 февраля «Альфа Ромео» проведёт шейкдаун нового болида
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 продолжают активно готовиться к новому сезону, до старта которого остаётся чуть более месяца. Так, команда «Альфа Ромео» проведёт шейкдаун нового болида 14 февраля на автодроме «Фьорано». Сегодня, 9 февраля, пилот команды Антонио Джовинацци пройдёт подгонку сиденья, сообщает страница PG Tech в «Твиттере».

Напомним, презентация машины «Альфа Ромео» состоится 19 февраля, в этот же день стартуют и официальные зимние тесты.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году

11 февраля — презентация болида «Феррари»
12 февраля — презентация болида «Рено»
12 февраля — презентация болида «Ред Булл»
13 февраля — презентация болида «Макларена»
14 февраля — презентация болида «Мерседеса»
14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»
17 февраля — презентация болида «Рейсинг Пойнт»
19 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»
19–21 февраля — первые предсезонные тесты
26–28 февраля — вторые предсезонные тесты

Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году будет проходить с 13 по 15 марта в Австралии.

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