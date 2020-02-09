Источник: 14 февраля «Альфа Ромео» проведёт шейкдаун нового болида

Команды Формулы-1 продолжают активно готовиться к новому сезону, до старта которого остаётся чуть более месяца. Так, команда «Альфа Ромео» проведёт шейкдаун нового болида 14 февраля на автодроме «Фьорано». Сегодня, 9 февраля, пилот команды Антонио Джовинацци пройдёт подгонку сиденья, сообщает страница PG Tech в «Твиттере».

Напомним, презентация машины «Альфа Ромео» состоится 19 февраля, в этот же день стартуют и официальные зимние тесты.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году



11 февраля — презентация болида «Феррари»

12 февраля — презентация болида «Рено»

12 февраля — презентация болида «Ред Булл»

13 февраля — презентация болида «Макларена»

14 февраля — презентация болида «Мерседеса»

14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»

17 февраля — презентация болида «Рейсинг Пойнт»

19 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»

19–21 февраля — первые предсезонные тесты

26–28 февраля — вторые предсезонные тесты



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году будет проходить с 13 по 15 марта в Австралии.