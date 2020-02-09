Источник: 14 февраля «Альфа Ромео» проведёт шейкдаун нового болида

Команды Формулы-1 продолжают активно готовиться к новому сезону, до старта которого остаётся чуть более месяца. Так, команда «Альфа Ромео» проведёт шейкдаун нового болида 14 февраля на автодроме «Фьорано». Сегодня, 9 февраля, пилот команды Антонио Джовинацци пройдёт подгонку сиденья, сообщает страница PG Tech в «Твиттере».
Напомним, презентация машины «Альфа Ромео» состоится 19 февраля, в этот же день стартуют и официальные зимние тесты.
Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году
11 февраля — презентация болида «Феррари»
12 февраля — презентация болида «Рено»
12 февраля — презентация болида «Ред Булл»
13 февраля — презентация болида «Макларена»
14 февраля — презентация болида «Мерседеса»
14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»
17 февраля — презентация болида «Рейсинг Пойнт»
19 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»
19–21 февраля — первые предсезонные тесты
26–28 февраля — вторые предсезонные тесты
Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году будет проходить с 13 по 15 марта в Австралии.
- 9 февраля 2020
-
10:58
-
09:59
-
01:14
-
00:30
- 8 февраля 2020
-
23:52
-
23:29
-
22:57
-
22:26
-
21:59
-
20:20
-
18:26
-
17:08
-
17:04
-
16:35
-
15:33
-
15:08
-
15:01
-
13:48
-
10:57
-
01:10
-
00:18
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
22:20
-
21:53
-
20:18
-
19:59
-
19:27
-
17:58
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10