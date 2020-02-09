Корреа недоволен отчётом ФИА по делу о гибели Юбера

7 февраля ФИА опубликовала доклад о расследовании аварии в гонке Формулы-2 на этапе в Бельгии, повлёкшей за собой гибель Антуана Юбера и приведшей к серьёзным травмам Хуана Мануэля Корреа. Последний остался недоволен документом и отметил, что отчёт оставляет больше вопросов, чем даёт какие-либо ответы.
Бразилец выразил удивление тем фактом, что официальный отчёт ФИА так и не попал ему в руки. Корреа заявил, что намерен продолжать работу вместе с командой своих юристов, дабы получить отчёт.
«В ФИА потратили больше пяти месяцев на расследование аварии. Но, на мой взгляд, выводы оставили больше вопросов, чем дали ответов. К тому же удивлён, что отчёт комиссии не попал мне в руки и я до сих пор не смог прийти к пониманию выводов, сделанных ФИА.
31 августа мой друг потерял жизнь, его семья потеряла любимого человека, а я получил несколько травм. Прошлого не исправить, но, возможно, все эти жертвы будут иметь какое-то значение, если наш спорт будет безопаснее. Я и моя команда юристов продолжим работать над тем, чтобы получить отчёт ФИА", — написал Корреа на своей странице в «Инстаграме».
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