Марко: Феттель хотел представить, смог бы он вернуться в «Ред Булл» в 2021 году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что не считает возможным возвращение в команду четырёхкратного чемпиона мира пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. Вместе с тем он дал понять, что недавнее времяпрепровождение немца с гонщиками австрийской программы в Китцбюэле случилось не просто так.
«Себастьян хотел представить, смог бы он вернуться в „Ред Булл“ в 2021 году. Но, оставляя за скобками тот факт, что никто из нас в Китцбюэле не может принять такого решения, надо понимать и то, что Себастьян — четырёхкратный чемпион мира и у него будут определённые финансовые требования.
С тех пор как мы подписали дорогой контракт с Ферстаппеном, мы не можем позволить себе ещё один тяжеловесный контракт, — приводит слова Марко Auto Bild.
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