Расселл — о карьере в Формуле-1: я всё тот же парень и стараюсь не задирать нос

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что, невзирая на старт карьеры в Формуле-1 в 2019 году, его жизнь не изменилась коренным образом.
«Факт начала карьеры в Формуле-1 не изменил мою жизнь настолько, как предполагают люди. Я всё тот же человек и стараюсь не задирать нос. Думаю, когда смотришь Формулу-1 по телевизору, парни, выступающие в серии, кажутся тебе почти супергероями и неприкасаемыми. Но мы всё те же парни», — приводит слова британского пилота RaceFans.
Расселл — воспитанник молодёжной программы «Мерседеса». Минувший сезон стал для него дебютным в Формуле-1. В составе «Уильямса» ему не удалось набрать ни одного очка, хотя он практически всегда переигрывал напарника по команде — Роберта Кубицу. В новом сезоне напарником Джорджа станет Николас Латифи.
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