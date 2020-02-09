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Брандл: нас ждёт битва между Хэмилтоном, Леклером и Ферстаппеном.

Брандл: нас ждёт битва между Хэмилтоном, Леклером и Ферстаппеном.
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился ожиданиями от сезона-2020.

«В предстоящем сезоне регламент останется прежним, а, значит, все команды станут ещё ближе друг к другу. В следующем сезоне нас ждёт увлекательная дуэль между чемпионом мира и молодыми пилотами. Мы никогда не видели подобной дуэли в равных условиях. В предстоящем сезоне нас ждёт битва между Льюисом Хэмилтоном, Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном.

Из-за большого количества молодых пилотов я начал смотреть младшие Формулы. В этих классах можно увидеть, что гонщики чрезвычайно уверены в себе и совершают обгоны в местах, где это практически невозможно. Этот способ пилотирования находит отражение и в нынешней молодёжи в Формуле-1. Вы можете видеть, насколько они уверены в себе, как в болиде, так и перед камерами», — приводит слова Мартина Брандла GPBlog.

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