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Ферстаппен попал в аварию в виртуальной гонке «12 часов Батерста» и упустил победу

Ферстаппен попал в аварию в виртуальной гонке «12 часов Батерста» и упустил победу
Авто / Формула-1 0

Нидерландский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию в заключительной части виртуальной гонки «12 часов Батерста».

По итогам гонки команда Ферстаппена заняла только четвёртое место — до аварии она лидировала в заезде, однако из-за долгого ремонта упустила даже подиум.

В одной команде с Максом Ферстаппеном выступал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а также заводской пилот BMW Ники Катсбург и менеджер команды Атзе Керкхоф.

Посмотреть видео можно на Twitch.

Напомним, в начале января этого года Ферстаппен установил рекорд гоночного симулятора iRacing на трассе «Шарлотт Мотор Спидуэй». Макс выступал за Redline и показал время 1:04.436, управляя виртуальным автомобилем Формулы-3.

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