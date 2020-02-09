Ферстаппен попал в аварию в виртуальной гонке «12 часов Батерста» и упустил победу

Нидерландский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию в заключительной части виртуальной гонки «12 часов Батерста».



По итогам гонки команда Ферстаппена заняла только четвёртое место — до аварии она лидировала в заезде, однако из-за долгого ремонта упустила даже подиум.



В одной команде с Максом Ферстаппеном выступал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а также заводской пилот BMW Ники Катсбург и менеджер команды Атзе Керкхоф.



Посмотреть видео можно на Twitch.



Напомним, в начале января этого года Ферстаппен установил рекорд гоночного симулятора iRacing на трассе «Шарлотт Мотор Спидуэй». Макс выступал за Redline и показал время 1:04.436, управляя виртуальным автомобилем Формулы-3.