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Росс Браун хочет, чтобы команды Формулы-1 отказались от моторхоумов

Росс Браун хочет, чтобы команды Формулы-1 отказались от моторхоумов
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что команды должны отказаться от моторхоумов.

«Сейчас мы исследуем альтернативы в вопросе логистики и перевозок. Железные дороги кажутся самым оптимальным вариантом. Вариант с перевозкой по морю также выглядит привлекательно с точки зрения оказываемого негативного эффекта на окружающую среду. Мы пытаемся пересмотреть всю логистику и избавиться от лишнего.

Например, от моторхоумов. На девяти Гран-при в календаре команды используют огромное количество грузовиков, чтобы возить их и всё нужное с собой. Но на остальных 15 гонках команды довольны и тем, что у них есть под рукой. Взять хотя бы Баку — там превосходная инфраструктура и никто не жаловался. Всё отлично работает.

После этого мы едем в Монцу, и у нас снова огромные дворцы, которые везёт множество грузовиков. В будущем мы хотим сменить подход к гостевым домам и моторхоумам, чтобы снизить количество перевозимого оборудования и соответственно ущерб окружающей среде», — приводит слова Росса Брауна Motorsport.

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