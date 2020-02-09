Ферстаппен: надеюсь, нам удастся подняться на подиум в каждой гонке в 2020 году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1. Он выразил надежду, что команда сможет подняться на подиум в каждой гонке сезона-2020.
«В данный момент сложно сказать, где мы находимся в сравнении с конкурентами. Но мы делаем всё, чтобы сделать шаг вперёд. Мы на правильном пути. Надеюсь, что нам удастся подняться на подиум в каждой гонке в 2020 году. Я с нетерпением жду начала сезона.
К концу сезона-2019 мы выглядели конкурентоспособными. Мы были довольно близко к «Мерседесу». По поводу «Феррари» сложно сказать. Думаю, что они по-прежнему немного впереди нас. Посмотрим, что сделали другие, соперники тоже прогрессируют. Надеюсь, что нам удалось сделать больший шаг вперёд, чем им», — приводит слова Макса Ферстаппена F1i.
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