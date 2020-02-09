Ламмерс: Ферстаппен способен помешать Хэмилтону выиграть седьмой титул
Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс считает, что в сезоне-2020 Формулы-1 Макс Ферстаппен постарается навязать борьбу Льюису Хэмилтону.
«Все станут намного ближе друг к другу. Титульный бой будет более захватывающим, чем когда-либо за последние десять лет. Хэмилтон очень заинтересован в том, чтобы добиться этого. Седьмой титул. И Макс Ферстаппен — самая сильная фигура, способная ему помешать. Думаю, нас ждёт интересный сезон.
Гран-при Нидерландов? Представьте себе, что три года назад вы бы сказали, что Ферстаппен выиграет гонку в Зандворте в 2020 году и станет чемпионом мира. Вас бы просто увезли в смирительной рубашке. Сейчас же это более чем возможно», — приводит слова Яна Ламмерса GPBlog.
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