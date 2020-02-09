Брандл: не понимаю, как соперники на трассе могут быть друзьями в «Инстаграме»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл выразил недоумение по поводу того, как соперники на трассе могут поддерживать дружеские отношения в социальных сетях.

«Я совсем не понимаю таких вещей. Пилоты шутят друг с другом в „Инстаграме“. Как они могут дружить при таком напряжённом соперничестве? В годы моих выступлений мы тоже вели дружбу с пилотами, но в итоге отношения портились, ведь нам постоянно приходилось соперничать в каждом повороте. Я не понимаю этого шуточного общения. Для меня не ясно, как это работает», — приводит слова Брандла Planet F1.