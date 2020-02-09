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Росберг заявил, что в «Уильямсе» его называли бесполезным

Росберг заявил, что в «Уильямсе» его называли бесполезным
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг признался, что в годы выступления в «Уильямсе» ему пришлось терпеть к себе не самое лучшее отношение со стороны руководства.

«Однажды, Сэм Майкл позвал меня к себе после гонки в Хоккенхайме и сказал мне, что я был абсолютно бесполезен. Такие слова сложно воспринимать. Патрик Хэд когда-то поднял визор моего шлема и сказал мне, что если я продолжу пилотировать в таком же духе, то буду мешать их бизнесу. Они были совершенно безжалостны», — приводит слова Росберга AS.

Немецкий пилот выступал в составе «Уильямса» на протяжении четырёх сезонов. В 2008 году он принёс команде два поула. В 2010 году Росберг перешёл в «Мерседес» и после завоевания титула в 2016 году объявил о завершении карьеры.

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