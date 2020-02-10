Вольф намекнул, что у «Мерседеса» есть варианты в случае провала переговоров с Хэмилтоном

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что команда начнёт переговоры о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном в феврале. Кроме того он намекнул, что в случае провала переговорного процесса, «Мерседес» найдёт альтернативные варианты.

«Переговоры о новом контракте начнутся в феврале. Мы сядем и всё спокойно обсудим. Пилот уровня Хэмилтона всегда имеет варианты, то же самое можно сказать и о нашей команде. Пока мы строим быстрые болиды, мы будем в ситуации, когда сможем выбирать пилотов», — приводит слова функционера Auto Motor und Sport.

Действующий контракт британца с «Мерседесом» истекает в конце 2020 года. По слухам стороны уже вели переговоры и Хэмилтон запросил оклад в $ 60 млн в год. Позже Льюис опроверг эту информацию.