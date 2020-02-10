Пьеро Феррари: машину сезона-2020 полностью перестроили
Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, поделился ожиданиями в преддверии официальной презентации машины, на которой Себастьян Феттель и Шарль Леклер будут выступать в сезоне-2020. Презентация нового автомобиля «Феррари» состоится завтра, 11 февраля.
«Машину для этого сезона полностью перестроили. Мы надеемся, что сделали всё возможное, чтобы избежать повторения проблем, которые преследовали нас в прошлом сезоне. Думаю, мы проделали хорошую работу. Мы все на это надеемся», — приводит слова Феррари Corriere dello Sport.
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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