Пьеро Феррари: машину сезона-2020 полностью перестроили

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, поделился ожиданиями в преддверии официальной презентации машины, на которой Себастьян Феттель и Шарль Леклер будут выступать в сезоне-2020. Презентация нового автомобиля «Феррари» состоится завтра, 11 февраля.

«Машину для этого сезона полностью перестроили. Мы надеемся, что сделали всё возможное, чтобы избежать повторения проблем, которые преследовали нас в прошлом сезоне. Думаю, мы проделали хорошую работу. Мы все на это надеемся», — приводит слова Феррари Corriere dello Sport.

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

