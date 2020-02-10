Ферстаппен: судьба Хэмилтона зависит от «Мерседеса»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал ситуацию с контрактом Льюиса Хэмилтона, чьё действующее соглашение с «Мерседесом» истекает после сезона-2020. Сам Ферстаппен, напомним, продлил контракт с «Ред Булл» до 2023 года включительно.
«Льюис становится старше. Ему уже 35. Он не собирается гоняться вечно. В какой-то момент он остановится. Но это главным образом зависит от команды, а не от него.
Если «Мерседес» продолжит строить хорошие машины, за рулём которых можно становиться чемпионом, зачем ему завершать карьеру? Льюис — очень, очень хороший гонщик. Я уважаю его. Но от машины зависит очень многое. Если бы за руль этого «Мерседеса» сел Фернандо Алонсо, он бы тоже победил», — цитирует Ферстаппена GrandPX.news.
В сезоне-2019 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке и завоевал шестой титул, а Ферстаппен выиграл три гонки и впервые стал третьим в личном зачёте.
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