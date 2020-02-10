Браун отметил прогресс «Хонды» и не исключил титула «Ред Булл»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун отметил прогресс, которого в последнее время добились мотористы «Хонды», поставляющей двигатели «Ред Булл» и «Торо Россо». В сезоне-2019 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, уступив лишь «Мерседесу» и «Феррари», а Макс Ферстаппен, выигравший три этапа, впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
«Хонда» проделала невероятную работу в последние 12-18 месяцев. Думаю, если они и в 2020 году продолжат в том же духе, победить «Ред Булл» будет тяжело», — приводит слова Брауна La Gazzetta dello Sport.
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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