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Ферстаппен рассказал, как относится к последнему шансу побить рекорд Феттеля

Ферстаппен рассказал, как относится к последнему шансу побить рекорд Феттеля
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал то, что в сезоне-2020 у него будет последний шанс стать самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории.

Рекорд принадлежит Себастьяну Феттелю, который, выступая за «Ред Булл», в 2010 году завоевал титул в возрасте 23 лет 134 дней. 22-летний Ферстаппен побьёт рекорд Феттеля, если станет чемпионом в 2020-м, — по количеству дней, поскольку родился в сентябре, тогда как немец — в июле.

«Да, это было бы круто. Но я всегда хочу бороться за титул, вне зависимости от того, стану я самым молодым чемпионом или нет.

Надеюсь, в этом сезоне у нас будет шанс. Сделаю всё ради этого. Уверен, нас ожидает хороший сезон», — приводит слова Ферстаппена издание GrandPX.news.

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