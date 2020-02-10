Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Маркес попал в две аварии за три дня на тестах MotoGP

Маркес попал в две аварии за три дня на тестах MotoGP
Авто / Мотогонки 0

На малайзийском автодроме «Сепанг» прошла первая серия официальных предсезонных тестов MotoGP. Протокол каждого из трёх дней испытаний возглавил французский гонщик сателлитной команды «Ямахи» Фабио Куартараро. Шестикратный чемпион мира Марк Маркес, которому в ходе межсезонья провели операцию на плече, дважды не смог избежать аварии — во второй и в третий день тестов, — однако не получил серьёзных травм.

Вторая серия тестов пройдёт в Катаре с 22 по 24 февраля. Гран-при Катара, первый этап сезона MotoGP 2020 года, пройдёт с 5 по 8 марта.

В сезоне-2019 Маркес одержал 12 побед в 19 гонках и завоевал шестой титул. Испанский мотогонщик выступает в премьер-классе MotoGP с 2013 года, и за это время ему лишь однажды не удалось стать сильнейшим по итогам сезона. В 2015 году его опередили Хорхе Лоренсо и Валентино Росси, бывшие тогда напарниками по «Ямахе».

Маркес — о первых тестах после операции: не мог использовать локоть в поворотах
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020