Маркес попал в две аварии за три дня на тестах MotoGP

На малайзийском автодроме «Сепанг» прошла первая серия официальных предсезонных тестов MotoGP. Протокол каждого из трёх дней испытаний возглавил французский гонщик сателлитной команды «Ямахи» Фабио Куартараро. Шестикратный чемпион мира Марк Маркес, которому в ходе межсезонья провели операцию на плече, дважды не смог избежать аварии — во второй и в третий день тестов, — однако не получил серьёзных травм.
Вторая серия тестов пройдёт в Катаре с 22 по 24 февраля. Гран-при Катара, первый этап сезона MotoGP 2020 года, пройдёт с 5 по 8 марта.
В сезоне-2019 Маркес одержал 12 побед в 19 гонках и завоевал шестой титул. Испанский мотогонщик выступает в премьер-классе MotoGP с 2013 года, и за это время ему лишь однажды не удалось стать сильнейшим по итогам сезона. В 2015 году его опередили Хорхе Лоренсо и Валентино Росси, бывшие тогда напарниками по «Ямахе».
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