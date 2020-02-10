Вольф объяснил, почему ещё не обсуждал с Хэмилтоном новый контракт

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что планирует в скором времени начать обсуждение нового контракта с шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.



«Это очевидный дуэт для дальнейшего движения вперёд. Мы хотим, чтобы за рулём машины сидел самый быстрый человек, и я знаю, что Льюис хочет управлять быстрейшей машиной. Так что есть очевидный общий итог. Но мы ездим по миру почти десять месяцев, так что зимой просто оставляем друг друга в покое. Последний раз я общался с ним вечером перед нашей рождественской вечеринкой. Мы хорошо пообщались и начнём обсуждения, когда он вернётся из Америки и мы по-настоящему начнём новый сезон. В средне- и долгосрочной перспективе я надеюсь, что мы продолжим обеспечивать технологиями лучшего пилота и привлекать таких пилотов», — приводит слова Вольфа GPFans.