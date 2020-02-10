Ферстаппен иронично ответил на обвинения в агрессивном пилотировании

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на обвинения в агрессивном стиле пилотирования. По словам голландца, те, кому не нравится его стиль пилотирования, будут довольны лишь в том случае, если за рулём будут сидеть не гонщики, а роботы.
«Порой приходится действовать агрессивно, порой нет. Но ошибки являются неотъемлемой частью. Не хотите видеть этого, так посадите в машину робота.
Иногда говорят, дескать, не делай того, не делай этого. Но это так не работает. Когда пилотируешь машину на пределе, ошибиться очень легко. Самое главное — уметь учиться на своих ошибках», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.
В 2019 году 22-летний пилот выиграл три гонки и впервые занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
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