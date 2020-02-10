Вольф назвал слухи об уходе «Мерседеса» из Формулы-1 «нонсенсом»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф вновь опроверг слухи об уходе команды из Формулы-1. По словам функционера, подобные спекуляции являются совершенной бессмыслицей.
«В ходе зимнего межсезонья Формула-1 всегда славилась громкими заголовками. В отсутствие результатов гонок и без противоречивой борьбы на трассе такие информационные бомбы всегда хорошо продаются.
При всём уважении, меня всегда удивляло, что, когда какой-то лунатик напишет что-либо в интернете, это сразу подхватывается всеми. При этом вся эта история просто нонсенс, которая сразу же была опровергнута руководством «Даймлера». Такова одна сторона нашей работы.
Другая сторона заключается в том, что мы всегда должны задавать себе вопрос о том, правильно ли мы работаем? Верны ли решения в нефтяном бизнесе, в производстве автомобилей или в Формуле-1? Мы как компания «Даймлер» сегодня видим преимущества участия в Формуле-1. Как я и говорил всегда, мы здесь надолго. Формула-1 — отличная маркетинговая платформа для роста нашего бренда», — приводит слова Вольфа Crash.
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