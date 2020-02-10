Ферстаппен: когда только присоединился к «Ред Булл», слушал Риккардо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями о первом сезоне в «Ред Булл» и заявил, что, невзирая на несколько сезонов, проведённых в Формуле-1, он продолжает учиться и прогрессировать.
«Когда я только присоединился к „Ред Булл“, то слушал Риккардо и следовал его направлению. Конечно, у каждого пилота свой стиль, так что отличия были. Но я не мог знать определённых вещей о болиде, потому что он отличался от „Торо Россо“. С годами я научился понимать, чего я хочу от машины и что необходимо менять.
Определённо я уже не новичок. Но до Формулы-1 у меня был лишь один сезон в Формуле-3, так что мне пришлось совершить большой скачок. Вероятно, я допускал некоторые ошибки, которые другие делают в Формуле-2. Как бы то ни было, я становлюсь лучше», — приводит слова нидерландца RaceFans.
- 10 февраля 2020
-
19:59
-
18:58
-
18:11
-
17:59
-
16:55
-
16:43
-
16:30
-
16:23
-
16:00
-
14:55
-
14:03
-
13:22
-
12:18
-
11:22
-
10:27
-
09:36
-
08:23
-
00:55
- 9 февраля 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:00
-
20:51
-
19:57
-
18:55
-
18:54
-
18:13
-
16:42
-
15:10
-
13:57
-
13:01
-
10:58
-
09:59
-
01:14
-
00:30
- 8 февраля 2020
-
23:52