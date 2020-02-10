Ферстаппен: когда только присоединился к «Ред Булл», слушал Риккардо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями о первом сезоне в «Ред Булл» и заявил, что, невзирая на несколько сезонов, проведённых в Формуле-1, он продолжает учиться и прогрессировать.

«Когда я только присоединился к „Ред Булл“, то слушал Риккардо и следовал его направлению. Конечно, у каждого пилота свой стиль, так что отличия были. Но я не мог знать определённых вещей о болиде, потому что он отличался от „Торо Россо“. С годами я научился понимать, чего я хочу от машины и что необходимо менять.

Определённо я уже не новичок. Но до Формулы-1 у меня был лишь один сезон в Формуле-3, так что мне пришлось совершить большой скачок. Вероятно, я допускал некоторые ошибки, которые другие делают в Формуле-2. Как бы то ни было, я становлюсь лучше», — приводит слова нидерландца RaceFans.