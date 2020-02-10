Вольф надеется, что коронавирус не помешает проведению Гран-при Китая

Глава «Мерседеса» Тото Вольф выразил надежду, что вспышка коронавируса не помешает проведению этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Китая. При этом он подчеркнул, что Китай в последние годы стал действительно важным рынком для Ф-1.

«Формула-E уже отменила этап в Китае. Их гонка планировалась на три недели раньше, чем наша. Они приняли решение об отмене на минувшей неделе, так что я очень надеюсь, что мы поедем в Китай.

Будет очень жаль, если этап не состоится. В минувшем году в Шанхае были полные трибуны, все билеты были проданы. Китай начинает становиться действительно важным рынком. В дни Гран-при мы проводим классные мероприятия в Шанхае. Фанатам будет жаль потерять эту гонку. Но, конечно, здоровье стоит на первом месте. Надеюсь, властям удастся взять ситуацию под контроль. Это приоритет», — приводит слова Вольфа GPFans.