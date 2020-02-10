Окон — о непопадании в «Мерседес»: думаю, решение принимал только Вольф

Гонщик «Рено» Эстебан Окон, в прошлом бывший частью молодёжной программы «Мерседеса», уверен, что немецкая команда не дала ему контракт боевого пилота исключительно по решению Тото Вольфа.

«Был очень близок к подписанию контракта с „Мерседесом“, но это в прошлом. Нужно смотреть вперёд и разбираться с этим. Не буду вдаваться в детали переговоров с „Мерседесом“. Возможно, лучше спросить у Тото. Думаю, решение принимал только Вольф. Полагаю, он объяснит всё лучше, чем я. Кое-что он сказал и мне. Главной причиной был назван возраст, он добавил, что я всё ещё молод и у меня есть время в Формуле-1», — приводит слова французского пилота The Checkered Flag.

Напомним, Окон в «Рено» занял место Нико Хюлькенберга.