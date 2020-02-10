На презентации «Рено» не будет нового болида

12 февраля в Париже состоится презентация нового болида «Рено» на сезон-2020. На мероприятии будут присутствовать глава команды Сириль Абитебуль, исполнительный директор Марцин Будковски, технический директор Пэт Фрай, главный моторист Реми Таффен, советник команды Ален Прост и пилоты команды Эстебан Окон и Даниэль Риккардо. Кроме них в мероприятии примут участие руководитель молодёжной программы «Рено» и члены академии.

Но при этом на мероприятии не будет главного — самой машины «Рено». В связи с этим в команде отказались от трансляции стрима презентации. В Энстоуне пообещали показать фотографии нового болида, сообщает Planet F1. На фото будет представлена не окончательная ливрея новой машины, а лишь та, которая будет использоваться в ходе предсезонных тестов.