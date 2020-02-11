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В «Торо Россо» выступили с официальным заявлением по поводу переименования в «Альфа Таури»

В «Торо Россо» выступили с официальным заявлением по поводу переименования в «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0

14 февраля команда «Торо Россо» проведёт презентацию нового болида и попутно официально сменит название на «Альфа Таури». В связи с этим пресс-служба команды на её официальном сайте опубликовала официальное заявление, в котором говорится о старте «новой эры».

"«Торо Россо» начинала свою историю, как очень маленькая команда. С годами она получила признание и дала старт в спорте многим звёздам. Смена названия — ещё одна ключевая веха в глобальной стратегии развития бренда «Ред Булл». Новое имя объединяет в себе моду и функциональность и теперь будет охватывать инновационный мир Формулы-1.

«Альфа Таури» — это отдельный модный бренд премиум-класса, который был основан «Ред Булл». Он откроет новый путь в индустрии моды, который будет сочетать в себе стиль и функциональность. После 15 лет пришло время попрощаться с «Торо Россо» и приветствовать «Альфа Таури». Не пропустите начало новой эры. 14 февраля 2020 года", — говорится в заявлении.

Также в релизе указывается, что под брендом «Торо Россо» команда провела 268 Гран-при, завоевала 500 очков и три подиума (в том числе одну победу). В минувшем сезоне Даниил Квят принёс «Торо Россо» подиум, заняв третье место на Гран-при Германии, а Пьер Гасли завоевал второе место на этапе в Бразилии.

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