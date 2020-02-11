В «Торо Россо» выступили с официальным заявлением по поводу переименования в «Альфа Таури»

14 февраля команда «Торо Россо» проведёт презентацию нового болида и попутно официально сменит название на «Альфа Таури». В связи с этим пресс-служба команды на её официальном сайте опубликовала официальное заявление, в котором говорится о старте «новой эры».
"«Торо Россо» начинала свою историю, как очень маленькая команда. С годами она получила признание и дала старт в спорте многим звёздам. Смена названия — ещё одна ключевая веха в глобальной стратегии развития бренда «Ред Булл». Новое имя объединяет в себе моду и функциональность и теперь будет охватывать инновационный мир Формулы-1.
«Альфа Таури» — это отдельный модный бренд премиум-класса, который был основан «Ред Булл». Он откроет новый путь в индустрии моды, который будет сочетать в себе стиль и функциональность. После 15 лет пришло время попрощаться с «Торо Россо» и приветствовать «Альфа Таури». Не пропустите начало новой эры. 14 февраля 2020 года", — говорится в заявлении.
Также в релизе указывается, что под брендом «Торо Россо» команда провела 268 Гран-при, завоевала 500 очков и три подиума (в том числе одну победу). В минувшем сезоне Даниил Квят принёс «Торо Россо» подиум, заняв третье место на Гран-при Германии, а Пьер Гасли завоевал второе место на этапе в Бразилии.
- 11 февраля 2020
-
01:05
-
00:52
- 10 февраля 2020
-
22:53
-
21:59
-
20:55
-
19:59
-
18:58
-
18:11
-
17:59
-
16:55
-
16:43
-
16:30
-
16:23
-
16:00
-
14:55
-
14:03
-
13:22
-
12:18
-
11:22
-
10:27
-
09:36
-
08:23
-
00:55
- 9 февраля 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:00
-
20:51
-
19:57
-
18:55
-
18:54
-
18:13
-
16:42
-
15:10
-
13:57
-
13:01