Албон показал шлем на 2020 год
Пилот «Ред Булл» Александер Албон представил дизайн шлема на сезон-2020. На видеозаписи, размещённой на странице команды «Ред Булл» в «Твиттере», гонщик сам отмечает, что шлем очень похож на тот, что использовался им в 2019 году. Заметным отличием можно назвать появление флага Таиланда, а также логотипы нового спонсора Албона.
Соответствующее фото и видео можно увидеть на странице «Ред Булл» в социальной сети.
Напомним, минувший сезон стал для Александера первым в Формуле-1. Начинал он его в составе «Торо Россо». Но в ходе летнего перерыва он был переведён в «Ред Булл», где занял место провалившегося в австрийской команде Пьера Гасли.
По итогам сезона Албон занял в общем зачёте восьмое место, набрав 92 балла.
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
01:05
-
00:52
- 10 февраля 2020
-
22:53
-
21:59
-
20:55
-
19:59
-
18:58
-
18:11
-
17:59
-
16:55
-
16:43
-
16:30
-
16:23
-
16:00
-
14:55
-
14:03
-
13:22
-
12:18
-
11:22
-
10:27
-
09:36
-
08:23
-
00:55
- 9 февраля 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:00
-
20:51
-
19:57
-
18:55
-
18:54
-
18:13
-
16:42
-
15:10
-
13:57
-
13:01
Партнерский контент