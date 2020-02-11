Албон показал шлем на 2020 год

Пилот «Ред Булл» Александер Албон представил дизайн шлема на сезон-2020. На видеозаписи, размещённой на странице команды «Ред Булл» в «Твиттере», гонщик сам отмечает, что шлем очень похож на тот, что использовался им в 2019 году. Заметным отличием можно назвать появление флага Таиланда, а также логотипы нового спонсора Албона.

Соответствующее фото и видео можно увидеть на странице «Ред Булл» в социальной сети.

Напомним, минувший сезон стал для Александера первым в Формуле-1. Начинал он его в составе «Торо Россо». Но в ходе летнего перерыва он был переведён в «Ред Булл», где занял место провалившегося в австрийской команде Пьера Гасли.

По итогам сезона Албон занял в общем зачёте восьмое место, набрав 92 балла.