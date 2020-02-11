Расселл в «Инстаграме» намекнул на новую ливрею «Уильямса». Фото

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой можно рассмотреть детали раскраски новой машины команды, которая будет использоваться в сезоне-2020. Из увиденного можно сделать вывод, что автомобиль будет окрашен в синий, белый и красный цвета.

Новая ливрея «Уильямса» Фото: https://www.instagram.com/georgerussell63/?hl=ru

Напарником 21-летнего Расселла, который готовится ко второму сезону в Формуле-1, будет 24-летний канадский новичок Ф-1 Николас Латифи.

В последние два сезона «Уильямс» занимает последнее место в Кубке конструкторов. В 2019 году единственное очко команде принёс Роберт Кубица, финишировавший 10-м в дождевой гонке в Германии. Расселл ни разу не финишировал в первой десятке и занял 20-е, последнее место в личном зачёте.

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