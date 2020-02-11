В России и Казахстане впервые проведут Кубок Евразии по ралли-рейдам

Председатель Комитета РАФ по ралли-рейдам Андрей Клещёв во время посещения бахи «Россия — Северный Лес» рассказал, что в этом году впервые состоится Кубок Евразии по ралли-рейдам.



«Кубок Евразии – это новая серия, которую в этом году мы затеваем с Федерацией автомотоспорта Республики Казахстан. Дело в том, что ФИА в прошлом году одобрила создание новой зоны в рамках стран Европы и Азии — Евразийской зоны ФИА. В неё вошли помимо России и Казахстана ещёреспублики бывшей Средней Азии и республики Закавказья. Какова идея Кубка Евразии? У нас есть достаточно сильный чемпионат России и есть гонки уровня Кубка мира, которые проходят довольно далеко и довольно дорого обходятся нашим участникам. Мы хотим дать возможность спортсменам из евразийской зоны, спортсменам из России, Казахстана, Туркмении (которые были, в частности, на бахе «Россия – Северный Лес») попробовать посоревноваться в неком новом турнире, который будет по рангу чуть выше, чем национальный чемпионат, но чуть-чуть проще и доступнее, чем Кубок мира.



Пока у нас, можно сказать, пробный шар. В этом году Кубок Евразии будет состоять из двух гонок: это баха «Золото Кагана», которая пройдёт в конце апреля в Астраханской области, и Ралли Казахстан, этап Кубка мира, который пройдёт в конце мая в Актау и окрестностях. Но это не говорит о том, что программа Кубка Евразии будет двухэтапной и дальше. Если всё будет нормально получаться, если участникам понравится, то соответственно возможно расширение этой серии до трёх, четырёх, может быть, пяти этапов», — рассказал Клещёв корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.