Хэмилтон спросил болельщиков, надо ли ему делать шлем пурпурным

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в преддверии сезона-2020 обратился к болельщикам с вопросом о раскраске шлема. Британец поинтересовался в «сториз» своего «инстаграма», имеет ли смысл использовать пурпурный цвет при выборе ливреи для шлема.
Шлем Льюиса Хэмилтона
Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/?hl=ru
В сезоне-2019 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке и, оторвавшись от напарника Валттери Боттаса на 87 очков, завоевал шестое чемпионство. Первый титул 35-летний британец, дебютировавший в Формуле-1 в 2007 году, завоевал в сезоне-2008, когда выступал за «Макларен», а затем ещё пять раз стал сильнейшим по итогам года в составе «Мерседеса»: в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.
Презентация новой машины «Мерседеса» состоится 14 февраля. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, — с 13 по 15 марта.
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