Источник: новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» будет рассчитан на 3 года и £ 180 млн

Сегодня, 11 февраля, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон встретится с руководителем команды Тото Вольфом, чтобы обсудить детали нового соглашения. Действующий контракт пилота с коллективом истекает после сезона-2020. Издание The Sun утверждает, что новый контракт будет рассчитан на три сезона, за которые Хэмилтон, если подпишет соглашение, заработает £ 180 млн — это примерно € 212 млн.

В сезоне-2019 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке и, оторвавшись от напарника Валттери Боттаса на 87 очков, завоевал шестое чемпионство. Первый титул 35-летний британец, дебютировавший в Формуле-1 в 2007 году, завоевал в сезоне-2008, когда выступал за «Макларен», а затем ещё пять раз стал сильнейшим по итогам года в составе «Мерседеса»: в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

Презентация новой машины «Мерседеса» состоится 14 февраля. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, — с 13 по 15 марта.

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