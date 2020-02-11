Мультсериал про прототип «СМП Рейсинг» назвали российским ответом «Тачкам»

Президент Трансконтинентальной медиакомпании, один из создателей мультфильма «Супер Ралли» Александр Митрошенков рассказал о мультфильме, который покажут в передаче «Спокойной ночи, малыши!»



«Это будет наш ответ западным „Тачкам“. Наш сериал создан, как сейчас можно говорить, на основе реальных событий. Несколько лет назад мы встретились с Борисом Ротенбергом, он увлёк нас автогонками. Мы были впечатлены, что появилась русская команда, русские болиды, созданные нашими инженерами по западным стандартам. И нам захотелось придумать такую прекрасную историю.



Наша команда несколько лет работала над этим проектом. Большинство гонщиков пришло в автоспорт в 6-7 лет — и мы поняли аудиторию нашего мультсериала. Абсолютно уверены, что у этого анимационного фильма будет много сезонов. Каждая машинка — это образ, у неё свой характер, своя история. В первом сезоне будут 24 серии, и уже 28 стран выразили желание поучаствовать в трансляции этого мультсериала», — передаёт слова Митрошенкова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



«Я горд, что наша команда и наша машина стала главным героем нашего мультика. Наша молодёжь посмотрит такой мультик, и в автоспорте станет больше детей. Они смогут понять, что такое гонки, и придут в картинг», — добавил первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров.

В «Спокойной ночи, малыши!» покажут мультфильм про гоночный автомобиль