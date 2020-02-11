В «Рейсинг Пойнт» нацелились стать топ-командой благодаря «Астон Мартин» и деньгам Стролла

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал новость о том, что владелец команды Лоуренс Стролл вложил более полумиллиарда евро в «Астон Мартин», вследствие чего коллектив из Сильверстоуна, за который выступает его сын Лэнс Стролл, будет выступать под именем британского производителя с сезона-2021.
«Лоуренс поговорил с сотрудниками на прошлой неделе и поставил ясную цель. «Астон Мартин» должен стать одной из топ-команд в этом виде спорта. Все рады принять участие в возвращении легендарного производителя в главную автоспортивную серию.
Непосредственного влияния на сезон-2020 не будет. Мы продолжим выступать как «Рейсинг Пойнт», а ребрендинг будет проведён уже в 2021-м. Тогда мы станем называться Aston Martin F1 Team, а название «Рейсинг Пойнт» исчезнет», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба команды.
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