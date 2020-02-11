Сироткин может снова стать тест-пилотом команды Формулы-1

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин, в сезоне-2019 являвшийся резервным пилотом «Рено» и «Макларена», может получить аналогичную должность в одной из команд Формулы-1 и в 2020 году. Об этом рассказал глава программы Борис Ротенберг.



«Основное у нас сейчас — это то, что в Формуле-2 поедет Шварцман, в Формуле-3 — Смоляр, в картинге — Бедрин и другие картингисты, которые там выступали. Остальная программа у нас ещё верстается, сейчас будем думать, что можем сделать. Петров и Сироткин сейчас очень плотно работают с детьми, Серёжа вообще очень плотно занят. Но всё равно он будет тест-пилотом, будем сейчас смотреть какие-то варианты. Вариант с работой тест-пилотом в команде Формулы-1 не исключён.



С Виталием ещё будем думать. Как и с Кириллом Ладыгиным, Басовым, Шайтаром… Они все должны быть в том числе востребованы как преподаватели. Ведь для чего мы всё это делаем? Чтобы у них была возможность учить наших детей, чтобы мы не привозили кого-то из-за границы, а учили сами», — заявил Ротенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.