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Ротенберг: у Шварцмана задача одна — выходить и выигрывать каждую гонку

Ротенберг: у Шварцмана задача одна — выходить и выигрывать каждую гонку
Авто / Младшие серии 0

Глава программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг заявил, что не требует от чемпиона Формулы-3 и новичка Формулы-2 Роберта Шварцмана непременного завоевания титула в сезоне-2020. Вместе с тем Ротенберг надеется на успешные выступления пилота.

«Цели Роберта? Я никогда не загадываю. У него задача одна — выходить и выигрывать каждую гонку. А дальше время покажет», — заявил Ротенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Также Ротенберг поделился своими впечатлениями от новой гоночной трассы в Ленинградской области: «Я уже был на „Игоре Драйв“. Да, читал, что она может чередоваться в Формуле-1 с „Сочи Автодромом“. Очень хорошая трасса, она уже приспособлена для DTM и ралли-кросса, чьи этапы примет в этом году. Чем больше трасс, тем больше возможностей для наших российских пилотов, это здорово».

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