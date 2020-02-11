Вольф: если мы ошибёмся с разработкой болида-2021, можем отстать на полсекунды

Глава «Мерседеса» Тото Вольф убеждён, что в 2020 году задача команды будет во много раз сложнее, чем в минувшие годы. По его словам, новый регламент поставит всех в невыгодное положение и заставит распределять силы буквально на два сезона.

«В этом году нас ждёт фактически два чемпионата. Мы будем работать не только с текущим регламентом. В 2021 году нас ждут большие изменения, и распределить ресурсы будет критически важно. Очевидно, важным будет и то, сколько ресурсов будет брошено на болид 2021 года, ведь наибольший прогресс достигается на ранних стадиях.

Если мы допустим ошибку с разработкой болида на 2021 год, то можем отстать на полсекунды. Это большой вызов, с которым мы уже сталкивались при смене регламента в прошлом. Нам нравятся подобные вызовы", — приводит слова Вольфа The Race.