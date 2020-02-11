Прост: главными соперниками Хэмилтона станут Ферстаппен и Леклер

Советник «Рено» по автоспорту, четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ален Прост поделился мыслями о предстоящем сезоне. По словам француза, доминирующим пилотом в чемпионате по-прежнему остаётся Льюис Хэмилтон, вместе с тем Ален уверен, что конкуренцию ему составят Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Шарль Леклер на «Феррари».

«На сегодняшний день Хэмилтон — самый совершенный пилот. У него есть опыт, и он выступает в составе отличной команды. Но у Макса Ферстаппена и Шарля Леклера большие перспективы. Они самые опасные соперники Льюиса.

Ферстаппену необходимо стать немного спокойнее. В определённые моменты ему не хватает хладнокровия. Но когда у него хорошая машина и он сохраняет самообладание, победить его очень сложно», — приводит слова Проста Le Parisien.