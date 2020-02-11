Ферстаппен представил шлем на сезон-2020

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал обновлённый шлем, который он будет использовать в ходе сезона-2020. Нидерландец отметил, что дизайн шлема не претерпел серьёзных изменений. По его словам, это связано с тем, что ему нравился образец, использовавшийся в 2019 году.

Макс подчеркнул, что основное отличие — появление логотипа его нового спонсора. Ферстаппен добавил, что на шлеме появилось больше золотого цвета. В частности, лев, изображённый в верхней части, стал полностью золотым. Гонщик подытожил, что изменения были небольшими, но он ими доволен.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице команды «Ред Булл» в социальной сети «Твиттер».

Ранее шлем на сезон-2020 показал напарник Ферстаппена Александер Албон.