Ферстаппен представил шлем на сезон-2020
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал обновлённый шлем, который он будет использовать в ходе сезона-2020. Нидерландец отметил, что дизайн шлема не претерпел серьёзных изменений. По его словам, это связано с тем, что ему нравился образец, использовавшийся в 2019 году.
Макс подчеркнул, что основное отличие — появление логотипа его нового спонсора. Ферстаппен добавил, что на шлеме появилось больше золотого цвета. В частности, лев, изображённый в верхней части, стал полностью золотым. Гонщик подытожил, что изменения были небольшими, но он ими доволен.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице команды «Ред Булл» в социальной сети «Твиттер».
Ранее шлем на сезон-2020 показал напарник Ферстаппена Александер Албон.
Албон показал шлем на 2020 год
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