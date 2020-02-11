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«Феррари» представила болид SF 1000 на сезон-2020

«Феррари» представила болид SF 1000 на сезон-2020
Авто / Формула-1 0

Итальянская команда «Феррари» официально представила новый болид, который будет использовать в сезоне-2020 на чемпионате мира. Презентация прошла в одном из театров Реджо-Эмилии. Машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при команды в Формуле-1. Автомобиль 2020 года представлен в традиционной красной ливрее.

Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Феррари» не изменился. Боевыми пилотами остаются Себастьян Феттель и Шарль Леклер. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Скудерии» занять второе место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачёте Леклер занял четвёртое место, а Феттель стал пятым.

Первые испытания обновлённый болид «Феррари» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.

Фото: Ferrari S.p.a

Фото: Ferrari S.p.a

Фото: Ferrari S.p.a

Фото: Ferrari S.p.a

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию презентации.

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