«Феррари» представила болид SF 1000 на сезон-2020

Итальянская команда «Феррари» официально представила новый болид, который будет использовать в сезоне-2020 на чемпионате мира. Презентация прошла в одном из театров Реджо-Эмилии. Машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при команды в Формуле-1. Автомобиль 2020 года представлен в традиционной красной ливрее.



Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Феррари» не изменился. Боевыми пилотами остаются Себастьян Феттель и Шарль Леклер. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Скудерии» занять второе место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачёте Леклер занял четвёртое место, а Феттель стал пятым.



Первые испытания обновлённый болид «Феррари» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.

Фото: Ferrari S.p.a

Фото: Ferrari S.p.a

Фото: Ferrari S.p.a

Фото: Ferrari S.p.a

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию презентации.