Камильери: время — враг «Феррари»

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери выступил на церемонии, посвящённой презентации нового болида «Скудерии». Функционер поделился ожиданиями от сезона, а также назвал главные цели команды.

«Мы сосредоточены на главной цели — победе. Верю, у нас достаточно талантов и самоотдачи, чтобы добиться цели. С большой ответственностью приходит большое давление, и я хотел бы, чтобы это давление стало позитивным, чтобы оно объединило нас и вдохновило быть лучше, чем когда-либо.



Будет интересный год. Нас ждут упорная борьба и долгий трудный сезон. Он будет непростым, потому что параллельно мы будем заняты разработкой и созданием совершенно новой машины для новых правил сезона-2021 и после него. Так что команда будет очень-очень занята. Полностью уверен, что у нас достаточно креативных мужчин и женщин, достаточно посвящённых и дисциплинированных. Вся команда проделала удивительную работу. С оптимизмом смотрим в будущее, которое, надеемся, принесёт нам успехи. Время — наш враг, подумайте об этом. Мы боремся за минуты и секунды, но в то же время должны быть сосредоточены на долгосрочных целях, и это именно то, что делает руководитель команды Маттиа Бинотто.

У нас есть Себастьян Феттель и Шарль Леклер, им предстоит второй совместный сезон. Мы знаем их талант, а также страсть и преданность “Феррари”. Хочу пожелать удачи им обоим и всем, кто внёс вклад в успех нашей команды", — сказал Камильери на презентации.