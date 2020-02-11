Бинотто: «Феррари» по-прежнему молодая команда. Мы учимся, растём и совершаем ошибки

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о презентации нового болида, а также подчеркнул, что в Маранелло по-прежнему выстраивается молодая команда.

“Презентация новой машины — всегда эмоциональный момент. Эти эмоции мы испытываем каждый раз, когда создаём в Маранелло новую машину, когда продуваем её в аэродинамической трубе и везём её на тесты. И сегодня рад представить нашу новую машину миру. “Феррари” выступает в Формуле-1 с первого года и не пропустила ни одного сезона, провела более тысячи Гран-при, и это удивительное достижение. Горжусь, что представляю эту марку. Борьба — в ДНК “Феррари”, и именно это мотивирует нас перед стартом нового сезона. Это 66-я машина Формулы-1, построенная “Феррари”.

Не всегда бывает просто, но каждый раз мы прикладываем множество усилий в надежде, что это поможет добиться успеха. Тем не менее мы по-прежнему молодая команда, мы учимся, растём и совершаем ошибки. У нас есть и проект автомобиля на сезон-2021. Нас ждут самые большие перемены в истории чемпионата, поэтому невозможно переоценить сложность этой задачи”, — сказал Бинотто.