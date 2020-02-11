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Феттель: в новой машине множество умных решений

Феттель: в новой машине множество умных решений
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о новом болиде команды, который был представлен сегодня, 11 февраля. По словам немца, в машине 2020 года множество умных решений.

“Как сказал Маттиа, удивительно, сколько сил вложено в эту машину. Надеюсь, в этом году вы заметите, как сильно отличается машина в задней части. В ней множество умных решений, и я не могу дождаться попробовать её на трассе. Она выглядит просто фантастически”, — сказал немец на официальной презентации авто.

Впечатлениями от новой машины поделился и напарник Феттеля Шарль Леклер.

«Подход немного отличается от прошлогоднего. В этом году я лучше подготовлен, лучше знаю команду. Это большой вызов, и не могу дождаться возможности пилотировать эту машину”, — сказал монегаск.

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