Феттель: в новой машине множество умных решений

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о новом болиде команды, который был представлен сегодня, 11 февраля. По словам немца, в машине 2020 года множество умных решений.
“Как сказал Маттиа, удивительно, сколько сил вложено в эту машину. Надеюсь, в этом году вы заметите, как сильно отличается машина в задней части. В ней множество умных решений, и я не могу дождаться попробовать её на трассе. Она выглядит просто фантастически”, — сказал немец на официальной презентации авто.
Впечатлениями от новой машины поделился и напарник Феттеля Шарль Леклер.
«Подход немного отличается от прошлогоднего. В этом году я лучше подготовлен, лучше знаю команду. Это большой вызов, и не могу дождаться возможности пилотировать эту машину”, — сказал монегаск.
- 11 февраля 2020
-
21:29
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:13
-
18:59
-
18:36
-
17:43
-
15:37
-
15:37
-
15:05
-
14:04
-
13:00
-
12:01
-
11:19
-
10:17
-
09:31
-
09:08
-
01:05
-
00:52
- 10 февраля 2020
-
22:53
-
21:59
-
20:55
-
19:59
-
18:58
-
18:11
-
17:59
-
16:55
-
16:43
-
16:30
-
16:23
-
16:00
-
14:55
-
14:03
-
13:22