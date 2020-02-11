Президент «Феррари»: у нас достаточно навыков и страсти, чтобы добиться победы

Президент «Феррари» Джон Элканн поделился мыслями о перспективах команды в новом сезоне, подчеркнув, что в «Скудерии» намерены бороться только за победы.
«Впервые представляем новую машину не в Маранелло или Мюджелло. “Феррари” — гордость Италии, а мы горды представлять Италию в мире. “Феррари” SF 1000 названа в честь отметки в тысячу Гран-при в Формуле-1. Если посмотрите на 70 лет истории этого чемпионата, “Феррари” была его частью с первого года. За это время “Феррари” одержала более 200 побед, но мы по-прежнему голодны до новых успехов.
У нас достаточно навыков и страсти, чтобы добиться победы, но борьба в Формуле-1 всегда плотная, успех здесь никому не гарантирован. Не могу упомянуть здесь каждого инженера, механика и сотрудника команды, благодаря которым всё это стало возможным. “Феррари” сильнее всего, когда дух команды крепок, когда мы вместе и работаем ради главной цели", — сказал Элканн на презентации новой машины «Феррари».
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